Türkiye deprem tatbikatına hazır... Saatler 18.57’ye çevrildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Durum Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümünde 81 ilde eş zamanlı olarak tüm vatandaşların katılımıyla tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat; Düzce Depreminin yıl dönümünde, depremin meydana geldiği saat olan 18:57'de 'Çök-Kapan-Tutun' hareketinin uygulanmasıyla yapılacak.

Tatbikat öncesinde, Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde bir araya gelinecek. Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum'da canlı bağlantı ve 81 ilden, valilerin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapılacak.

BELEDİYE VE CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN ANONS

Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerden sesli bildirim yapılacak. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Tatbikata; öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek.

TATBİKAT SIRASINDA YAPILACAKLAR

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.