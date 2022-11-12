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Giriş Tarihi: 12.11.2022 21:04

Türkiye'den Mısır'daki otobüs kazasıyla ilgili taziye mesajı

AA
Türkiye’den Mısır’daki otobüs kazasıyla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, en az 16 kişinin hayatını kaybettiği Mısır'daki otobüs kazasıyla ilgili taziye açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Dekahliye kentinde bugün meydana gelen otobüs kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mısır'ın kuzeyindeki kentte Nil Nehri'ne bağlı el-Buhiye su kanalına düşen otobüste en az 16 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

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Türkiye'den Mısır'daki otobüs kazasıyla ilgili taziye mesajı
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