Destici: Cumhur İttifakı ile istiklal ve istikbal mücadelesi için omuz omuza veriyoruz





"HEPİNİZİN HAKKINDAN GELECEĞİZ"



Destici, Suriye tezkeresi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan oylamada CHP'nin 'evet' demediğini belirterek, "Sadece oylamaya 'hayır' demekle kalmıyor. Daha ilerisini söylüyor. Bizzat genel başkanları, 'PKK, PYD aynı değildir. PYD, bir terör örgütü değildir' diyor. Devam ediyor, 'Güneyimizde başkası olacağına PYD olsun' diyor. Bütün dünya biliyor; PKK eşittir PYD, PKK eşittir YPG ve PKK eşittir HDP. Bütün dünya biliyor, ne hikmetse CHP bilmiyor, Kılıçdaroğlu bilmiyor, masa arkadaşları bilmiyor. Bununla da yetinmiyorlar. Bir CHP milletvekili çıkıyor, kahraman TSK'yı Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele ederken kimyasal silah kullandığı iftirasını atıyor. Yetmiyor, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı çıkıyor, aynı iftirayı PKK'nın yayın organında tekrarlıyor. Yetmiyor, İzmir'de sözde bir avukat bozuntusu çıkıp, aynı şeyi söylüyor. Yetmiyor, 12 Eylül öncesinde Moskof uşaklığı yapan ODTÜ'nün komünistleri, bu sefer de Amerikan emperyalizminin uşaklığına soyunarak 'katil devlet, hesap verecek' pankartları asıyor. Hesabı siz vereceksiniz. Büyük Türk Devleti, adalet sistemimiz ve bu ülkenin yiğit evlatları size hesap soracak. Sormaya devam edecek. Hepinizin hakkından geleceğiz" diye konuştu.