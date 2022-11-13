İşte Türkiye’ye iadesi yapılan suçlular: Tek tek getirildiler

Türk Polis Teşkilatı, yurtiçinde mafya tipi suç örgütleri ile yaptığı etkin mücadelenin yanı sıra Türkiye'de suç işleyip yurtdışına firar edenlerin de peşini bırakmadı. SABAH, son 5 yılda yurtdışına firar eden ancak Türkiye'nin girişimleri sonrasında haklarında iade kararı verilerek yargıya teslim edilen mafya tipi suç örgütü yöneticisi ve üyelerini açıklıyor:Suç amacıyla örgüt kurmaktan 17 yıl hapis cezası alınca Gürcistan'a kaçtı. 2018'de bu ülkede yakalanarak iade edildi.Binali Camgöz Suç Örgütü üyesi. Örgüt kurmak, kasten öldürme, yaralama, hırsızlık gibi suçlarından 13 kez adli işlem gördü. 8 Ağustos 2022'de iade edildi.Firari organize suç örgütü lideri Galip Öztürk ile iltisaklı. 9 aranma kaydı varken Gürcistan'a firar etti. Bu ülkede yakalanıp 20 Mayıs 2022'de iade edildi.Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, kasten yaralama gibi suçlardan 6 kez adli işlem yapıldı. Kuzey Makedonya'da yakalanıp iadesi yapıldı.5 kez adli işlem yapıldı. Uluslararası düzeyde kasten öldürme suçundan aranırken Makedonya'da yakalandı, 30 Nisan'da iade edildi.Düzyerler Suç Örgütü lideriyken Gürcistan'a firar etti. 7 Nisan'da bu ülkede yakalanıp iadesi yapıldı.Firari Sedat Peker liderliğindeki organize suç örgütü üyeliğinden aranırken Arnavutluk'ta yakalanıp 18 Eylül'de iade edildi.Arjantin'de tutuklu Serkan Kurtuluş liderliğindeki suç örgütü üyesiyken Gürcistan'a firar etti. 7 farklı suçtan işlem yapıldı. Yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, nitelikli yağma gibi 7 suçtan adli işlem yapılınca firar etti. Gürcistan'da yakalanıp 2 Mayıs'ta tutuklandı.Firari organize suç örgütü lideri Barış Boyun liderliğindeki örgütün yöneticisi. 17 Ekim'de Gürcistan'da yakalanıp iade edildi.