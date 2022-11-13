İşte Türkiye’ye iadesi yapılan suçlular: Tek tek getirildiler

Türk Polis Teşkilatı, yurtiçinde mafya tipi suç örgütleri ile yaptığı etkin mücadelenin yanı sıra Türkiye'de suç işleyip yurtdışına firar edenlerin de peşini bırakmadı. SABAH, son 5 yılda yurtdışına firar eden ancak Türkiye'nin girişimleri sonrasında haklarında iade kararı verilerek yargıya teslim edilen mafya tipi suç örgütü yöneticisi ve üyelerini açıklıyor:
ŞENİZ DERVİŞOĞLU:
Suç amacıyla örgüt kurmaktan 17 yıl hapis cezası alınca Gürcistan'a kaçtı. 2018'de bu ülkede yakalanarak iade edildi.
ZÜHTÜ AKKAYA:
Binali Camgöz Suç Örgütü üyesi. Örgüt kurmak, kasten öldürme, yaralama, hırsızlık gibi suçlarından 13 kez adli işlem gördü. 8 Ağustos 2022'de iade edildi.
BARBAROS ALEMDAR:
Firari organize suç örgütü lideri Galip Öztürk ile iltisaklı. 9 aranma kaydı varken Gürcistan'a firar etti. Bu ülkede yakalanıp 20 Mayıs 2022'de iade edildi.
ZAFER SARAL:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, kasten yaralama gibi suçlardan 6 kez adli işlem yapıldı. Kuzey Makedonya'da yakalanıp iadesi yapıldı.
CİHAN SARAL:
5 kez adli işlem yapıldı. Uluslararası düzeyde kasten öldürme suçundan aranırken Makedonya'da yakalandı, 30 Nisan'da iade edildi.
AHMET DÜZYER:
Düzyerler Suç Örgütü lideriyken Gürcistan'a firar etti. 7 Nisan'da bu ülkede yakalanıp iadesi yapıldı.
AHMET EMRE OLUR:
Firari Sedat Peker liderliğindeki organize suç örgütü üyeliğinden aranırken Arnavutluk'ta yakalanıp 18 Eylül'de iade edildi.
MUHAMMET SAĞLAM:
Arjantin'de tutuklu Serkan Kurtuluş liderliğindeki suç örgütü üyesiyken Gürcistan'a firar etti. 7 farklı suçtan işlem yapıldı. Yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.
MEHMET HADİ ÖZCAN:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, nitelikli yağma gibi 7 suçtan adli işlem yapılınca firar etti. Gürcistan'da yakalanıp 2 Mayıs'ta tutuklandı.
YUSUF GÜNAYDIN;
Firari organize suç örgütü lideri Barış Boyun liderliğindeki örgütün yöneticisi. 17 Ekim'de Gürcistan'da yakalanıp iade edildi.