Kaçağa göz yumup otele ruhsat verdiler

İzmir'in CHP'li Çeşme Belediyesi'nin 2021 yılına ilişkin iş ve işlemlerini denetleyen Sayıştay, çarpıcı tespitlere ulaştı. Rapora göre belediye, kaçak olarak inşa edilen bazı ruhsatsız yapıları 3194 sayılı İmar Kanunu'nu hiçe sayarak yıkmadı. Belediye, yapı ruhsatı alınmadan otele dönüştürülen meskenlere imar mevzuatında belirlenen yaptırımları uygulamadı. Bu yapılara mevzuata aykırı olarak usulsüz şekilde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verdi.Raporda, CHP'li meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın, normal koşullarda 2 kat konut imarlı arsaya "Otel yapacağım" diyerek 29 bağımsız bölümden oluşan 6 katlı rezidans yapması da yer aldı. Ayrıca, Alaçatı Yat Limanı kira sözleşmesinin süresinin Ocak 2017'de dolmasına rağmen, sözleşmeye göre bir yıl kala firmaya bildirimde bulunması gereken belediyenin, süre dolduktan 13 ay sonra bildirimde bulunduğu ve kiracı tarafından iki yıl daha fazla kullanılmasına sebebiyet verildiği de anlatıldı.