MİT, firari FETÖ’cüyü yakaladı

FETÖ silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan TSK mahrem yapılanmasında görevli Uğur Demirok, Azerbaycan'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurtdışına kaçmıştı. Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan Uğur Demirok'un 2022 itibarıyla faaliyetlerine yurtdışında devam ettiği belirlendi.