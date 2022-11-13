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Giriş Tarihi: 13.11.2022

MİT, firari FETÖ’cüyü yakaladı

HALİT TURAN HALİT TURAN
MİT, firari FETÖ’cüyü yakaladı
FETÖ silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan TSK mahrem yapılanmasında görevli Uğur Demirok, Azerbaycan'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurtdışına kaçmıştı. Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan Uğur Demirok'un 2022 itibarıyla faaliyetlerine yurtdışında devam ettiği belirlendi.
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MİT, firari FETÖ’cüyü yakaladı
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