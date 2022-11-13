Türkiye’yi enerjide merkez ülke yapacağız

Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye yaptığı ziyaret sırasında verdiği doğalgaz sözünü yerine getirdi. Kastamonu'nun Bozkurt başta olmak üzere Abana, Cide ve İnebolu ilçeleri doğalgaza kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt Meydanı'nda yapılan törene canlı bağlantı ile katılarak doğalgaz hattının açılışını gerçekleştirdi:Bakanlığımız, ilgili kurumlarımız ve dağıtım şirketlerimiz 14 ay gibi kısa bir sürede dört ilçemizi de doğalgaza kavuşturdu. Bir hayal gerçek oldu. Abana doğalgaza kavuştu. Bozkurt, İnebolu, Cide aynı şekilde doğalgaza kavuştu. Bugün sizlerle beraber bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İlçelerimizi doğalgaza kavuşturmak için 85 milyon liralık yatırımla 75 buçuk kilometre boru hattı döşedik. Elbette Kastamonu'ya yaptığımız doğalgaz yatırımları sadece bu 4 ilçemizde sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yıl Küre, Çatalzeytin ve Araç'a, en kısa zamanda da diğer ilçelerimize doğalgaz hatlarını ulaştıracağız. Böylece Kastamonu'muzun 15 ilçesine 4 yılda toplam 660 kilometrelik boru hattı döşeyeceğiz. Toplam yatırım tutarı 1 milyar lirayı bulan bu çalışmalar sonunda inşallah Kastamonu'muzun doğalgaza kavuşmayan ilçesi kalmayacak.Hükümete geldiğimizde ülkemizin sadece 5 şehrinin il merkezi ve 57 yerleşim yerinde doğalgaz vardı. Bugün ise Türkiye'nin 81 il merkezi ve 669 yerleşim yerindeki vatandaşlarımız doğalgaz hizmetinden faydalanıyor. Böylece doğalgaz konforundan faydalanan nüfusun büyüklüğünü 12 buçuk milyondan 58 milyona çıkardık. Bu seviye doğalgaz iletim ve dağıtım şebekemize 20 yılda 90 milyar lira yatırım yaparak iletim ve dağıtım şebeke uzunluğumuzu 190 bin kilometreye çıkartarak geldik. Bir başka ifadeyle dünyanın etrafında yaklaşık 5 tur atabilecek bir doğalgaz şebeke altyapısıyla uzak yakın demeden Türkiye'nin her yerine ulaştık.Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğalgazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyu başı vanasından 5'i yerine yerleştirildi. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisimizdeki çalışmalar yüzde 80 oranında deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serimi işi yüzde 97 oranında tamamlandı. Görüldüğü gibi deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız. Sakarya Gaz Sahamız, keşiften üretime kadar dünyada en hızlı devreye alınan açık deniz saha geliştirme projesi olacaktır.Şehirlerimizi doğalgaz ağlarıyla örerken ülkemizi enerjide merkez ülke haline getirecek adımlar da atıyoruz. Ülke olarak halihazırda 7 uluslararası doğalgaz boru hattına 2 kara, 2 deniz LNG tesisine, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisine sahibiz. Günlük doğalgaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı.Son dönemde konutlarımızda kullanılan doğalgazın yüzde 75'ine, elektrikte de 1 kademe tüketimine yüzde 50 sübvansiyon uyguluyoruz. Daha açık bir ifadeyle, 100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında biz karşılıyoruz. Bu uygulamayla 2021 yılında vatandaşlarımıza 85 milyar lira doğalgaz, 20 milyar lira elektrik desteği olmak üzere toplamda 100 milyar liralık destek sağladık.