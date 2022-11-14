3 bin konuklu sahra düğünü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde "Adana'da bin kişilik Sahra Hastanesi kurduk" diye övündüğü fuar alanında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğünü yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu pandemi döneminde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduğunu öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin,Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı. 6 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, bu girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti. Adana Valiliği "Anılan yer fuar alanı, bu alanda bin yataklı bir hastane bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar bulunmuyor" bilgisini paylaşmış ve sözde hastane mühürlenmişti. Sözde hastane olan fuar alanında 2020 yılının Kasım ayında ise Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı gerçekleştirilmişti.Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün sözde sahra hastanesinde yapılacak olan düğüne katılmak için özel jetle Adana'ya geldi. 3 milyon lira harcanan düğüne İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahitliği yaptı. Karalar, nikahı kıydıktan sonra cüzdanı önce Akşener'e verdi. Meral Akşener'in de Kılıçdaroğlu'na uzattığı cüzdan geline verildi. Düğüne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu 3 bin davetli katıldı.