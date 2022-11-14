Kılıçdaroğlu güvenlik tehdidi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları serisi kapsamında Elazığ İstasyon Meydanı'nı dolduran onbinlere hitap etti. İşte Erdoğan2ın konuşmasının satırbaşları;Türkiye'nin kuyusunu kazanlara çoktan tahammülümüz bitmiştir. CHP Genel Başkanı selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. Siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'yü aklamaya çalışan O'dur. Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Londra'da temiz para bulacağım dedi. Türkiye'yi uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Askerimiz ve polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açık iftirasını vizdanı sızlamadan attı. Ülkemizin gri listede olduğunu utanmadan iddia etti. Asıl bu listede olan Birleşik Krallık'tan haberi olmadığını da cahilce söyledi. Karar da sözde hüküm de milletindir. Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer ortakları dış ülkelerden icazet beklentileri düpedüz teslimiyetçiliktir. Kılıçdaroğlu güvenlik tehditidir. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Dünyanın neresinde Kılıçdaroğlu gibi bir muhalefet partisi başkanı bulunmaktadır.ATATÜRK'ÜN kurduğu parti rehin alınmış, işgal edilmiştir. CHP, kuruluş çizgisinden uzaklaşmıştır. Terörist Demirtaş'a özgürlük isteyen CHP yönetimidir. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP yönetimidir. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirdi.Bizimgözümüzde PKK neyse HDP odur, bu kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır. Bu da belgelidir. PKK'nın siyasi bünyesi olan HDP ihanetin ve bölücülüğün merkez üssü, toplar damarıdır. Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin kapatılması da mutlak ve hukuki bir mecburiyettir.Elazığ Türkiye'ye nam salıyor, heyecanımıza heyecan katıyor. Zalimlere boyun eğmeyecek, hainlerin tutsağı olmayacağız. Şirret oyunlarını bozacağız. Karanlık senaryolarını yırtıp atacağız. Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Türkiye hepimiz buradayız.Kökeni mezhebi, ana dili ne olursa olsun milli ve manevi değerlerin ortak paydasında yerini alan herkes bizim kardeşimiz ve bu ülkenin özbeöz evladıdır. Hiçbir şer odak aramızı açamayacaktır. Bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı bir iş ortaklığı değildir. Kardeşliğimiz bin yıllıktır. El ele gönül gönül gönüle, kol kolayız. Nihayet acımızla ve sevincimizle biriz ve beraberiz. Ayrımız gayrımız yoktur. Zillete karşı aynı taraftayız.2023 yılı lider ülke Türkiye'nin ön yüzüdür, ön sözüdür. 2023 demokrasi ve sandık yılıdır. Bu atılgan irade, tavizsiz ifadeniz hesap yapanların uykularını kaçırıyor. Meydanın boş olmadığını cümle alema gösteriyorsunuz. Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye muktedirdir. Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Adayımız sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Amacımız hem cumhurbaşkanlığı hem de mecliste de çoğunluğu almaktır. Allah'ın izniyle Elazığ zillete düşmeyecek, Türk Milleti geri adım atmayacaktır. Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar seçilmesi ve çok güçlü bir Cumhur İttifak'ı grubunun ortaya çıkmasıdır.Seçimlere 7 ay kalmasına rağmen adayları belli değil. Altılı masa sinsi bir tertip içinde. Temelleri çürük, çatısı uçuk güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında söyledikleri hiçbir şey yoktur. 6'lı massa iradesizdir, istikrarsızdır. Dış güçlerle Türkiye aleyhine oldukları ayan beyan ortadadır. Hala malum başkanların isimleri dışında bir şey söyleyemiyorlar. Erdoğan'ın acemilerle aynı terazide tartıya çıkarılması Cumhur'a saygısızlık ve nankörlüktür. Bizim altına ve ayaklarına yılanların tutunduğu bir masamız yoktur.