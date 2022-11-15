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Giriş Tarihi: 15.11.2022 20:29 Son Güncelleme: 15.11.2022 20:42

Başkan Erdoğan KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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