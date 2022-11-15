Kılıçdaroğlu’na mağdur işçi şoku!

İstanbul'da Sarıyer Belediyesi'nce düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halka hizmet etmek kadar güzel bir şey olmadığını söyledi. Bu esnada, 'Yaşasın işçi direnişimiz' diye bağıran bir işçi, 6 ay önce Şişli Belediyesi tarafından işten çıkartıldığını dile getirdi. Üzerinde 'İşimi geri istiyorum' yazılı bir sendika önlüğü giyen işçiye karşılık veren Kılıçdaroğlu, "İşten atılmanın bir gerekçesi vardır. Hiçbir belediye başkanımız gerekçesiz bir kişiyi işten atmaz. Bu kadar açık ve net söylüyorum" dedi.Mağdur işçi evraklarını Kılıçdaroğlu'na fırlattı. Alkışlarla konuşması bastırılan işçi, bir grup partili tarafından salondan çıkarıldı. İşten çıkarılan bir başka işçi ise program alanı dışında açtığı pankart sonrası polis tarafından gözaltına alındı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal cevabı, akıllara 29 Mart 2019 yerel seçimleri sürecinde 'Namus sözü' vermesine rağmen CHP'nin kazandığı belediyelerde haksız yere yapılan işçi kıyımlarını getirdi.Kılıçdaroğlu seçim döneminde, "Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede belediye başkanımız haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim. Ve onun işini tekrar eski konumuna geri getireceğim" demişti. Ancak yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) bile 15 bin 819 personel haksız yere ekmeğinden edildi. İşçiler, açtıkları işe iade davalarını kazanmalarına rağmen İBB işe iade yapmayarak tazminata mahkûm oldu.