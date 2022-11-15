Haberler Gündem Haberleri MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti! O FETÖ'cü tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.11.2022 16:03

MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti! O FETÖ'cü tutuklandı

İHA
MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti! O FETÖ’cü tutuklandı

Milli İsithbarat Teşkilatı'nın (MİT) yakalanarak Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY’nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Uğur Demirok, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY'nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürütmüş Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akabinde yurt dışına kaçmıştı. Geçmişte örgütün TSK Mahrem Yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan firari Uğur Demirok'un hakkında yakalama kararı da bulunuyordu.

YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Şüpheli Demirok, geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Hakkındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Demirok, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti! O FETÖ'cü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA