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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Nişan için İstanbul’a gelmişlerdi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Nişan için İstanbul’a gelmişlerdi
Hain terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında Yusuf Meydan (34) ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan da vardı. Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan Yusuf Meydan, kardeşinin nişanı için İstanbul'a gelmişti. 12 Kasım'da katıldıkları nişan sonrası Adana'ya dönmeden önce kendisiyle aynı kurumda çalışan eşi Mevlüdiye ve kızı Ecrin'le Taksim'i gezmek isteyen Yusuf Meydan alçak saldırıya yakalandı. Çift, patlama sırasında kızları Ecrin'e yemek yedirmek için yer arıyorlardı. Hain saldırıda Ecrin ve babası hayatını kaybederken yaralanan Mevlüdiye Meydan taburcu oldu. Meydan çiftinin 5 yaşındaki diğer kızları Derin'in Adana'da yakınlarına bırakıldığı öğrenildi. Yusuf Meydan ile kızı Ecrin, Adana'da son yolculuklarına uğurlandı. Acılı eş Mevlüdiye Meydan ve ailenin minik kızı Derin gözyaşlarına boğuldu. Baba-kızın cenazeleri Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.
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Nişan için İstanbul’a gelmişlerdi
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