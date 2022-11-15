Son dakika: BM duyurdu! Dünya nüfusu 8 milyar kişiye ulaştı

GÜNEY AVRUPA VE DOĞU ASYA'DA NÜFUS AZALIYOR

Nüfusun giderek daha fazla ülkede azalıyor olması yeni bir gerçeklik olarak ortaya çıkarken, gelecekte aktif nüfusun azalmasıyla karşı karşıya kalan ülke sayısında artış yaşanması tahmin ediliyor.

Bugün, 1990 yılındakinden daha az nüfusa sahip 17 ülke bulunurken, bu ülkelerin hepsi Doğu Avrupa'da yer alıyor. Güney Avrupa ve Doğu Asya'da da nüfusun azaldığı bazı ülkeler bulunuyor.

Küresel olarak nüfus azalması, düşük ve giderek azalan doğurganlık oranı ile nüfus azalmasından en çok etkilenen Avrupa ülkelerindeki yüksek göç seviyelerinden kaynaklanıyor.

GELİŞEN ÜLKELERDE NÜFUS ARTIŞI SÜRÜYOR

Dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara kadar yükseldiği sürede nüfus artışının büyük çoğunluğu, alt-orta ve düşük gelirli ülkelerde meydana gelirken, sadece 250 milyonluk artış üst-orta ve yüksek gelirli ülkelerde gerçekleşti.

Dünya nüfusuna eklenen bir sonraki 8 ila 9 milyar arası kişiden 920 milyonunun, alt-orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşaması öngörülüyor.