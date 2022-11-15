Terör kalemşorları için hesap zamanı

İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/PYD tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonrası sosyal medyadaki terör kalemşorları da boş durmadı. Vatandaşlar arasında korku ve panik yaratma amacı taşıyan, vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif paylaşımlar eşzamanlı olarak devreye sokuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, 25 hesap yöneticisini tespit ederken, bunların bilgilerinin Twitter'dan talep edilmesi için BTK ile irtibata geçildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ya da mahkemelerin talebi sonrasında Twitter hesap sahiplerine ilişkin bilgi ve belgeleri Türk makamları ile paylaşmazsa bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.Dezenformasyonla Mücadele Yasası geçen ay TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşırken, yasa çerçevesinde Twitter'ın bu hesap kullanıcılarına ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi Türk makamları ile paylaşması gerekiyor. Twitter bu yasa öncesinde 1429 mahkeme kararını bugüne kadar uygulamamıştı.Şimdi ise yasa ile beraber halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya yönelik alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak.