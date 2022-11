Terörist 10 saatte paketlendi

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısının faili Suriye uyruklu Ahlam Albashir (23), polisin 10 saatlik sürek avıyla yakalandı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki adrese saat 02.50'de düzenlenen operasyonla terörist Ahlam Albashir gözaltına alınırken, teröristin saldırı sırasında giydiği elbiseler, çok sayıda mermi, ziynet eşyası ve bir miktar para da evde ele geçirildi.Albashir'in caddeye geliş-gidiş görüntülerini güvenlik kameralarından takip eden polis, 1200 kameranın incelenmesi sonucu teröristin Esenler'e daha sonra da Küçükçekmece'ye gittiğini belirledi. 21 adrese yapılan operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 48 şüpheli ve terörist Albashir yakalandı. Sorgusunda PKK/ PYD/YPG terör örgütün tarafından 'özel istihbarat elemanı' olarak yetiştirildiğini söyleyen Albashir, saldırı talimatını da örgütün Kobani merkezinden aldığını ve 4 ay önce Bilal Hassan isimli bir kişiyle birlikte Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi.Elde edilen bilgilere göre; Kobani'den İstanbul Esenler'deki örgüt elemanlarına ulaştırılan talimatta, 'Gelenlere sahip çıkın' denildi. Albashir ve Hassan, karı-koca süsüyle burada ikamet etmeye başladı ve tekstil atölyesinde çalıştı. Saldırı talimatı, Kobani'de 'Hacı' adlı bir kişiden Esenler'deki ev sahibine ulaştırıldı. Bilal Hassan bombayı temin etti ve Ahlam Albashir'e verdi. İki terörist, olay günü de korsan taksiyle Esenler'den Taksim bölgesine gitti. Tarlabaşı Bulvarı'nda taksiden inen Albashir ve Hassan, bir süre birlikte yürüdükten sonra ayrıldı. Kadın terörist, 1 kilo TNT konulan 3 dakika zaman ayarlı bombayı banka bıraktıktan koşarak bölgeden uzaklaştı ve taksiyle önce Esenler'deki örgüt evine, sonra da Küçükçekmece'ye gitti. Albashir yakalandı, Hassan aranıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz yakalamasaydık teröristi Yunanistan'a kaçıracaklardı ve saldırının izlerini yok etmek için infaz edeceklerdi" dedi. Bu planı uygulayacak kişinin de firari Hassan olduğu düşünülüyor.İngiliz Daily Mirror gazetesi, Albashir'in gözaltına alınırken üzerinde olan "New York" yazılı sweatshirte dikkat çekerek "2005'te Londra metrosunu kana bulamaya çalışan terörist de 'New York' yazılı kıyafet giyiyordu" diye yazdı.Türkiye'nin gerçekleri her platformda anlatmasına rağmen ABD ve Batı, YPG/PKK'ya kol kanat germekten vazgeçmedi. YPG/ PKK'lı teröristleri ABD liderliğindeki koalisyon, Suriye ve Irak'ta eğitip donatıyor. İstanbul'u hedef alan terör eyleminin ardından da Kobani çıktı. ABD, 2014'te DEAŞ ile mücadele adı altında YPG'li militanlara desteğe başladı. ABD, Kobani, Haseke ve Afrin'de 8 binden fazla militana profesyonel asker niteliği kazandırdı.ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM), Kobani'de kurduğu 'akademi'de teröristlere özel eğitimler verdi. ABD, 'kadın savaşçı' adı altında YPG'li kadın teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı. CENTCOM komutanı Michel Erik Kurilla, Suriye'de YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i ziyaret etti. 5 yılda PYD/PKK'ya milyarlarca dolar aktarıldı. TIR'lar dolusu silah sevkiyatı yapıldı. ABD medyası, kadın teröristleri 'kahramanlar' olarak yansıttı.