Beyoğlu’nda birlik ve beraberlik yürüyüşü

"BU TÜR EYLEMLERİN TEKRARLANMAMASINI DİLİYORUZ"

Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı şiddetle kınadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu terörist saldırı bir çok insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmuş, maddi hasar meydana gelmiş ve infial yaratmıştır. Şahsım ve toplumum adına bu saldırıdan etkilenen herkes ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyor, şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diliyor, onların ruhları ve yaralı olanların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Barış, huzur ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için Allah'tan Türkiye'ye, Orta Doğu'ya huzur ve barış ihsan etmesini diliyoruz. Bu saldırıyı imanlı cemaatimizle birlikte kınadığımızı ve mağdurların yanında yer aldığımızı bildiriyor, bu tür eylemlerin tekrarlanmamasını diliyoruz, dualarımızla."

Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, elim terör olayında yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek, yaralılara acil şifalarını iletti.

Çetin, terörün her türlüsünü kınadıklarını belirterek, "Ne ülkemizin ne de dünyamızın bir daha bu terör olaylarıyla karşılaşmamasını diliyorum." dedi.

Beyoğlu Müftüsü Mehmet İzci ise menfur olayda yaşamını yitirenlere rahmet, hastanede olan ve tedavisi tamamlananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Terörün dininin olmadığını vurgulayan İzci, "Kur'an-ı Kerim'de de Cenabhak; 'Bir insanın canına kast eden bütün insanlığın canına kast etmiştir. Bir insanı yaşatmak da bütün insanlığı yaşatmak gibidir.' buyuruyor. Bu yüzden başka vatan yok, başka ülke yok. Ben terörü kınıyor ve lanetliyorum. Birlik olmaya ve beraber olmaya bütün halkımızı davet ediyorum." diye konuştu.

Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej de söz alarak, hain saldırıya çok üzüldüğünü, ülkesi ve şahsı adına başsağlığı dileklerini iletmek istediğini bildirdi.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva da Azerbaycan olarak, kardeş ülke olarak Türkiye ile olduklarını ve acısını paylaştıklarını anlatarak, "Terör insanlığa yakışmayan bir eylemdir. Bunu yaşamış bir halk olarak bu acının ne kadar insanlığın canını yaktığını biliyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Beraber dayanışma ve kardeşlik içerisinde duracağız." dedi.

ABD Başkonsolos Yardımcısı Fleur Cowan ile Ukrayna, Lübnan, İsrail, Suudi Arabistan, Kosova, Rusya ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 39 ülke başkonsolosu başsağlığı dileğinde bulunarak, hayatını kaybedenler için oluşturulan platforma karanfil bıraktı.