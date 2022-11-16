Gözaltı sayısı 50’ye ulaştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde yaptığı açıklamada İstiklal'deki bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi. Bozdağ, "Hain terör saldırısının arkasından devletimiz bütün kurumlarıyla, imkân ve kabiliyetiyle olayı aydınlatmak için çalışmalar yürütmüş ve kısa bir süre sonra terör eylemini gerçekleştiren teröriste ulaşmış ve yakalamıştır. Arkasından, bu teröriste yardımcı olan ve bu teröristle temas hâlinde olduğu değerlendirilen pek çok kişiye ulaşılmış ve bunlar da gözaltına alınmıştır. Şu an itibarıyla gözaltı sayısı 50'ye ulaşmıştır. Devletimiz, kurumlarımız, güvenlik güçlerimiz, sürekli müteyakkızdır, bundan sonra da bu müteyakkız hâli aralıksız devam edecektir" dedi.