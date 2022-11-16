Mahkeme FETÖ Çatı Davası kararında direndi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı katıldı. Yargıtay'ın bozma ilamına yönelik beyanda bulunan müşteki avukatı Nusret Senem, mahkemeden Yargıtay ilamına uymayarak, önceki kararında direnmesini talep etti. Senem, "Sanıkların darbe girişimi sırasında cezaevinde bulunmalarının darbe girişiminden haberdar olmadıkları ve bu işin içinde olmadıkları anlamına gelmez. Birçok terör örgütü yöneticilerinin örgütün eylemelerini cezaevinde yönettiği bilinen bir gerçektir. Mahkeme kararında direnmelidir" diye konuştu.

Mahkemede cumhuriyet savcısı bozma ilamına uyulması talebinde bulunurken, sanıklar Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istedi. Hidayet Karaca, 19 Aralık 2014'ten beri tutuklu bulunduğunu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan ceza aldığını ve aynı suçtan kendisine bir kez daha ceza verilemeyeceğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına direnerek, sanıklar eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili Hidayet İşbilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Kazim Avcı'yı 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Suç gelirlerini aklamak' ve 'Dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık' suçlarından da 17 yıl 4'er ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme ayrıca sanıkların malvarlıklarına tedbir konulmasına karar verdi.