‘Terörü ve arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz’

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti, İstiklal Caddesi'nde patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek, hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı. Kurtulmuş, bu noktada patlamada eski eşini ve kızını kaybeden Nurettin Uçar'la bir süre konuştu. Numan Kurtulmuş daha sonra açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Pazar günü olayın duyulduğu andan itibaren milletçe gösterdiğimiz milli dayanışma fevkalade önemlidir. Bir taraftan içimize kanlı gözyaşlarımızı akıtacağız. Diğer taraftan da dayanışma içerisinde Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, Türkiye'yi bir şekilde uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyen terörü ve terörün arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Türkiye bu süreci de atlatacaktır. Teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.TÜRKİYE'NİN önde gelen sivil toplum kuruluşları ortak açıklama ile terör saldırısını kınadı. HAK-İŞ , MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB tarafından yapılan açıklamada, "Şer odakları bilmelidir ki; dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir olarak, diri olarak, tek vücut ve tek yürek olarak tüm kirli planları ve senaryoları boşa çıkaracaktır" denildi.İSTİKLAL Caddesi'nde patlamanın yaşandığı noktayı dün binlerce kişi ziyaret edip karanfil bıraktı. Hüznün yanı sıra birlik beraberlik ruhunun dile getirildiği ziyarette, bir grup gazinin yanı sıra turistler de yer aldı.TERÖR saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde bulunan beton saksı ve ağaçlar güvenlik tedbirleri kapsamında kaldırıldı.