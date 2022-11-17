15 Temmuz ihanetine ailecek direndik

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını ilk defa SABAH'a açıkladı. 29 Eylül-2 Ekim arasında düzenlenen etkinlik kapsamında SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten İstanbul'a gelmesi, aslında tankın üstüne çıkmaktan çok daha riskli bir şeydi bence. Savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yapmış oldu" ifadelerini kullandı. Bilal Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:15 Temmuz gecesi biz ailemle birlikte Cumhurbaşkanlığı'nın Tarabya yerleşkesindeydik. Çocuklar o zaman ufaktı. Çocukları yatırma saatiydi. Arkadaşlarımdan bir iki mesaj geldi. Bir iki fotoğraf karesi... Saat herhalde 21.30-22.00 arasıydı. 'Ne oluyor?', 'Ne gidiyor' derken, o sırada tabii Cumhurbaşkanımız Marmaris'te. Bende bir meyil var. Yeterince bir şey için gayret göstermeden Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istemiyorum. Başka arkadaşlarımdan, bilme ihtimali olan insanlara mesaj atıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Bu esnada Selçuk beyler (Selçuk Bayraktar) ve aileden Avrupa Yakası'nda oturan bireyler yanımıza geldiler. Cumhurbaşkanımızla haberleşmeye başladık. Cumhurbaşkanımız çok erkenden İstanbul'a gelme kararını vermişti. Onu öğrendik. Tarabya'nın üzerinde F-16'lar uçuyor.İstanbul'a gelirken, başına bir şey geleceği endişesi bizde hâkimdi. Cumhurbaşkanımızın böyle bir şey olması halinde, 'Biz tankların karşısında dururuz' deyişi ve bizle de bunu paylaştığına şahidim. Cumhurbaşkanı bir şey dediyse elbette yapar. Ve başkaları gibi değil. Başkaları da tankların üzerine gideceğini söylemişti. Ancak onların onu yapamayacağını biliyorduk, yapmadıklarını da gördük. Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten İstanbul'a gelmesi, aslında tankın üstüne çıkmaktan çok daha riskli bir şeydi bence.Savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yapmış oldu Cumhurbaşkanımız. Yanında olan aile efradı da aynı tehlikeye, riske katıldılar. Liderleri lider yapan böyle zor anlarda verdikleri kararlardır. İstanbul'a geldiler. Biz de Selçuk beylerle havaalanına doğru yola çıktık. Yollarda insan seli olmuştu. Tarabya'dan Atatürk Havalimanı'na gittik. Biz havalimanına intikal ettiğimiz esnada onların uçağı da zaten indi. Tabii Allah korudu.Cumhurbaşkanımız havaalanınageldi. Sabaha kadaretrafımızda helikopterleruçtu. Helikopterin namlusunubize doğrulttuğunugördük. Etrafta o kadarçok insan vardı ki. İnsanlaryerlerde uyuyor, yatıyorduCumhurbaşkanımızınolduğu binanın etrafında.Dolayısıyla demek ki AllahCumhurbaşkanımızın kalbineverdiği cesareti darbecilerevermedi. Tabii ki250'nin üzerinde insanımızıkatlettiler. Biz özünde bukesimin korkak olduğunubiliyorduk. Korkarlarböyle şeylere yeltendiğinde,sonunda hadlerini halkımızonlara bildirdi. RabbimCumhurbaşkanımızı korudu.O cesaretinden, o samimiyetindendolayı da halkona sahip çıktı. Türk milletiarkasında yürüyebileceğinibildiği zaman dünyanınsonuna kadar cesaretleyürür. Şimdi de sanırım 15Temmuz'da gösterdiğimiz oyürüyüşü sürdürüyoruz.