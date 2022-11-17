40 dakika oturdu talimatı bekledi

Kanlı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) bankta oturarak geçirdiği 40 dakikanın sırrı çözüldü. Saat 15.17'de Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne giriş yapan Albashir, saat 15.30'da patlamanın yaşandığı banka geldi ve 40 dakika boyunca burada oturdu.Diğer örgüt üyesi de Albashir'in bankta otururken fotoğraflarını çekti ve Bilal Hassan ile birlikte İstanbul'a gelmelerini sağlayan, Kobani'den saldırının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderdi. Caddedeki kalabalığa yer veren fotoğrafları inceleyen "Hacı" kod adlı terörist, "Bombayı patlatın" talimatı verince Albashir bombayı banka bıraktı ve kaçtı. Yakalandıktan sonra ilk ifadesinde Albashir'in "Talimatı 'Hacı' kod adlı kişiden aldım. Talimat gelince bombayı bırakıp kaçtım" dediği öğrenildi. 8 kişilik özel ekip tarafından sorgulanan Albashir, PKK/YPG kamplarında eğitim aldığını, Münbiç'te 2 ay kalarak Afrin ve İdlib üzerinden Türkiye'ye geçtiğini söyledi. Albashir'in yakalandığı Küçükçekmece'deki evde bombalı saldırı talimatının verildiği değerlendirilen 4 cep telefonu ele geçti. Evin, Albashir'in kaçmasına yardım edecek Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu ortaya çıktı. Jarkas, kardeşi ve annesi gözaltına alındı. Bu arada bombalı saldırıya yardımyataklık ettiği belirlenen 'Hüsam' kod adlı PKK'lı terörist, Suriye Azez'de emniyet güçlerince yakalandı.Öte yandan bombalı eylem hazırlığı yapan Suriye uyruklu PKK/YPG üyesi 2 terörist Azez'de gözaltına alındı.