FETÖ’cüler Erzincanlı garibanın oğlu Recep’in hesabını yapamadı

DÜŞMAN AĞLADIĞIMI GÖRSÜN İSTEMEM

"Yalnız kaldığımda hep ağlıyorum. Ama dışarda ağlamıyorum. İçerdeki ağlamamın sebebi evlat acısıdır, unutamıyorum. Dışarda gülmem ise düşmana karşı. Ağlayarak görmesinler. Evlat acısı çok büyük bir acı. Onlar ağlayarak görmesin ki yerin dibine girsinler. Onlar kendilerini yiyip bitirecekler."

RECEP GÜNDÜZ İSTANBUL'DAKİ İNŞAATTA ÇALIŞIYORDU

27 yaşındaki Recep Gündüz İstanbul'daki bir inşaatta çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi hain kalkışmanın ilk başladığı yerlerden biri olan Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Memleketi Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kurukol Köy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Recep Gündüz'ün adı Sivas'ta Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşatılacak.