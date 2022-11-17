Kara mizah örneği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında "Ülkücü arıyorsanız, bu kardeşinize bakacaksınız" sözlerine MHP'den cevap gecikmedi.MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Maskesi her düştüğünde hamaset yaparak kendini meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu şunu iyi bilsin ki hiçbir ülkücü, ülkesine ihanet eden bölücülerle kol kola olmaz, hiçbir milliyetçi Türk ordusuna iftira atanları himaye etmez, hiçbir vatansever, hiçbir Atatürkçü emperyalistlerin kapı eşiğinden ülkesine iftiralar savurmaz. Emperyalizmin gölgesinde düştüğü ihanet çukurunda siyaset yaptığını sanan Kılıçdaroğlu'nun 'Ülkücüyüm ve milliyetçiyim" diyerek siyasi dolandırıcılığa soyunması da başarısız bir kara mizah örneğidir" dedi.Kılıçdaroğlu'nun, tezkere konusundaki ikiyüzlülüğünü bilmeyenin kalmadığını belirten Büyükataman, "Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine HDP ile el ele vererek 'hayır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruşu ancak eli kanlı kalleş terör örgütleri tarafından destek bulmaktadır" ifadelerini kullandı.Büyükataman, İngiltere ve ABD sokaklarında "Batıcı" olduğunu söyleyip Türkiye'ye iftiralar savuran Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye gelince bir anda "milliyetçi" kesilmesinin milletçe alay konusu haline getirildiğini vurguladı.