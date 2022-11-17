Teröre karşı barış ve birlik yürüyüşü

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri anmak ve terörü protesto etmek için 40 ülkenin başkonsolosları ve dini cemaat liderlerinin katılımıyla birlik ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş Galatasaray Lisesi önünden başlayıp kanlı terör saldırısının yaşandığı noktaya kadar sürdü. Yürüyüşe 40 ülkenin başkonsolosları ile Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nden Şnork Donikyan, Üç Horan Ermeni Kilisesi'nden Simon Çekem, Süryani Kadim Kilisesi'nden Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Kilisesi'nden Başpiskopos Abraham Fırat, İstanbul Rum Patrikhanesi'nden Peder Paisios katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Birlikte olduğumuzu ve hiç kimsenin bu birlik ve beraberliği bozamayacağını buradan tüm dünyaya haykırıyoruz" dedi. Türkiye Hahambaşı İshak Haleva, "Tanrı'ya duam, temennim bir daha böyle bir terörün olmamasıdır" diye konuştu.Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Maşalyan da İstiklal Caddesi'nde saldırı noktasında ölenleri andı, dua etti. Maşalyan "Korku insanı hapseder, bizi insan olmaktan çıkarır. Korkuyla yaşayamayız. Karanlığa küfretmemeli, bir mum yakmalı. İnsanlığımızı cesaretle ortaya koymak zorundayız. Şu an bu sokakta olan herkes insanlığını, ışığını birlikte taşıyor. Bizler hep beraber o karanlık yönü aydınlatmaya çalışmalıyız. Burada ölenlere Tanrı'dan rahmet diliyorum" dedi.