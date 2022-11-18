İşçileri, ‘Ahlaksız’ diye işten atan İP’li başkana 11 ay hapis cezası

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, kardeşinin rakibi düğün salonu işletmecisini yumruklayan İyi Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 2019'da göreve geldiğinde, kendi döneminden önce işe giren 27 kişiyi, işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış anlamına gelen 29 koduyla işten çıkarmıştı. İşçilerin şikâyeti üzerine açılan davada karar çıktı.Kaya'yı, "Görevi kötü kullanma" suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, pişmanlık göstermediği ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşturmadığı için cezada indirime de gitmedi.