Şentop: Bu nişanı, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin bir tezahürü olarak kabul ediyorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov tarafından "Devlet Nişanı" takdim edildi.
İlk defa bir meclis başkanına takdim edilen nişan, Türkmenistan ile diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yapılan katkı dolayısıyla veriliyor.
"BU NİŞANI, TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İLİŞKİLERİNİN BİR TEZAHÜRÜ OLARAK KABUL EDİYORUM"
Şentop, verilen nişan dolayısıyla Kurbankulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a teşekkür ederek, şunları kaydetti: