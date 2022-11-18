Şentop: Bu nişanı, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin bir tezahürü olarak kabul ediyorum

"Bu nişanı, Türkiye ve Türkmenistan arasında güçlenen ilişkilerin somut bir tezahürü olarak kabul ediyorum. Bu teveccühün bir teşekkürü olarak Türkiye ve Türkmenistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve kardeşliğin ilelebet devamı için daha da büyük bir gayretle çalışacağım."