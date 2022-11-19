Savcı Sayan’dan bomba iddia: CHP’li bir Büyükşehir Belediye Başkanı...

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifa etmesi parti kulislerini hareketlendirdi. Aslı Baykal istifa ettikten sonra "Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil. " diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunmuştu.

Baykal, diğer bir paylaşımında ise "Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım." sözleri ile yeni bir tartışma başlatmıştı.

Savcı Sayan'dan bomba iddia: Bir CHP'li büyükşehir belediye başkanı....

"ASLI BAYKAL BU YÜZDEN İSYAN ETTİ"

A Haber ekranlarına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP içinde yurtseverlere müsaade edilmediğini belirterek Aslı Baykal'ın bu nedenle isyan ettiğini ve bu tarz açıklamalarda bulunduğunu dile getirdi. Savcı Sayan, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun da yakında isyan edeceğini sözlerine ekledi.

"BEN AK PARTİ'YE KATILMAK İSTİYORUM DEDİ"

Konuşmasını sürdüren Sayan, çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Sayan, "Bundan 3 ay önce, CHP'li bir Büyükşehir Belediye Başkanı geldi dedi ki 'Ben ayrılmak istiyorum, AK Parti'ye katılmak istiyorum.' Halen görevde olan bir CHP'li büyükşehir belediye başkanı. 'Bunlar mayın tarlası' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı iken 'Ben AK Parti'ye geçmek istiyorum' diyen bile vardı. Kazan kaynıyor CHP'de." ifadelerini kullandı.