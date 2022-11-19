Taksim saldırısının talimatı Münbiç’ten

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumları Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık bütçe görüşmeleri kapsamında salona girdiği sırada HDP'li milletvekillerinin elini sıkmadı. Soylu, görüşmelere katılan HDP milletvekillerine dönerek şunları söyledi:Son 12 ayda 200 terör eylemi engellendi. 2016-2022 arasında 1248 teröristin 393'ü, ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor. Bizler gençler dağa gitmesin diye uğraşırken HDP'nin parti yöneticisi, aracıyla çocuk kaçırırken yakalanıyor. Birileri bu ülkenin askerine, ordusuna, jandarmasına kimyasal silah iftirası atmasının hesabını vermeli. Kimse kusura bakmasın PKK'nın adını anmadan, tasmasını tutan sahibinin adını anmadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz.İstiklal saldırısıyla ilgili HDP ve Demirtaş basın açıklamaları yaptı. Demek örgüt artık bunlara da haber vermiyor. Üzerinden iki gün geçti hizaya geldiler. Aynı Demirtaş her zamanki gibi ihanet içeren bir yazı kaleme almış, devlete iftira atıp PKK'yı aklama yoluna gitmiştir.Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu. İstiklal Caddesi'ndeki saldırı PKK'nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır. İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Bunun arkasında ABD durmaktadır, PKK durmaktadır, PYD durmaktadır."Sosyal medya hesabından, söz konusu gazetenin haberini paylaşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Dezenformasyon haberini düzeltelim, İstiklal'deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani'den, eylem talimatı Münbiç'ten, saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın, olayın faili PKK/PYD'dir" ifadelerini kullandı.Ahlam Albashir ve firari Bilal Hassan'ın kendilerine evli çift süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı. İkilinin parmak izleriyle hazırlanmış olan sahte evlilik cüzdanının üzerinde Arapça, "Halep Şeriat Mahkemesi Tarafından Verilen Evlilik Belgesi" yazdığı belirlendi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sert tartışmalar yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un eleştirileri ve "Bizim belediyelerimizde bir tek PKK'lı yok" sözleri üzerine 'Terör Soruşturmaları (belediyeler)' yazılı kırmızı renkli dosyayı gösterdi. CHP'li belediyelerin terör örgütleriyle kirli iş birliklerini ifşa edeceğini belirten Soylu, "Önümüzdeki hafta basın toplantısıyla açıkladığımda sizin söylediğinizin tamamının yalan olduğunu, belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini göreceksiniz" dedi. CHP'li vekillerin karapara ve uyuşturucu iddiaları karşısında ise Süleyman Soylu, "İspatlamayan şerefsizdir, siz de şerefsizsiniz. Bu iddiaları ispatlamayan Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" diye tepki gösterdi.İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildiBeyoğluİstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısının ardından gözaltına alınan 51 şüpheliden 4 günlük gözaltı süresi dolan 49 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bombalı saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. 17 şüpheli tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne konuldu. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 29 şüpheli için de sınır dışı kararı verildi. Hakimliğin gerekçesinde, eylemin PKK/ KCK/YPG bölücü terör örgütü tarafından ülkenin devlet, birlik ve bütünlüğünü bozma amacıyla planlandığı vurgulandı.Tutuklanan 17 şüphelinin saldırıda üstlendikleri roller ve faaliyetleri şöyle:Ahlam Albashir'e yardım ve yataklık etti. Bombalı saldırının ardından teröristin medyada yer alan görüntülerini yuvarlak içerisine alarak örgüt bağlantılı başka kişilere, 'Bu o' şeklinde gönderdi.Suriyeli. Terör örgütü ile iltisaklı olduğu ve bombalı eyleme katkıda bulunduğu belirlendi.Suriyeli. Bombalı eylemde teröristlerle iltisaklı olduğu belirlendi.Suriyeli. Ele geçirilen dijital materyallerde örgüt bağlantılarının bulunduğu ve bombalı saldırıda eylem birliği içerisinde olduğu belirlendi.Suriyeli. Bombalı eylem sırasında patlamaya neden olan teröristlerle sürekli irtibatta bulunduğu tespit edildi.Suriyeli. Ahlam Albashir'ı Esenler'den Taksim'e getiren araç sürücüsü.Suriyeli. Bombalı eylemde örgüt üyeleriyle iltisaklı olduğu belirlendi. Telefonunda örgüt mensuplarıyla olay öncesi ve sonrası yazışmaları ele geçirildi.Suriyeli. Bombalı eylemde bulunan diğer teröristlerle bağlantılı olduğu belirlendi.Suriyeli. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle bağlantısı ve terör örgütüyle irtibatı belirlendi.Suriyeli. Sırtında taşıdığı bomba yüklü çantayla İstiklal'de patlamayı gerçekleştirdi.Suriyeli. Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristle aynı araçta olduğu belirlendi. Örgüt mensuplarıyla arama kaydı çıktı.Suriyeli. Ahlam Albashır ile irtibatlı olup terör saldırısına katkıda bulunduğu belirlendi.Esenler'de bulunan tekstil atölyesinde çalıştığı ve firari terörist Bilal Hassan ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ayrıca Ahlam Albashir ile birden fazla arama kaydı bulundu.Suriyeli. Ahlam Albashir'i Esenler'de konaklattığı ve tekstil atölyesinde çalıştırdığı ortaya çıktı.Batmanlı. Bombalı eylemi gerçekleştiren örgütle bağlantılı olduğu belirlendi. Suriye'ye giriş yapmak için geçici belge çıkarttığı ortaya çıktı.Suriyeli. Ahlam Albashir ile irtibatlı olduğu belirlendi. Patlamada örgüt mensuplarına katkı sağladı.Suriyeli. Patlama öncesi ve sonrasında teröristlerle iltisaklı olduğu belirlendi.SABAH