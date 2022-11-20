Şehidin saç telleri annesine kolye oldu

Suriye'nin kuzeyindeki Azez bölgesinde, PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce TSK'ya bağlı üsse düzenledikleri havan saldırısında, Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) şehit düştü.Konya'da yaşayan baba Recep ve anne Necla Mermer ise şehit oğullarını hatıralarını yaşatabilmek için saatleri, tespihleri, cep telefonu, çamurlu botları ve cebinden çıkan 3.5 TL'si dahil bütün eşyalarını bir odada sergilemeye başladı. Odada en dikkat çekenlerden biri ise şehidin son giydiği kıyafetinin üzerinde bulunan saç tellerinden annesi için yapılan kolye. Aile o kolyeye bakıp bakıp gözyaşı döküyor.Oğullarının şehitliği ile gurur duyduklarını anlatan 3 çocuk babası Recep Mermer, "Askere gittikten 23 gün sonra beni arayıp, 'Baba ben uzman oluyorum' dedi. Anne yüreği fazla istemese de oğlumuz uzman olarak göreve başladı. Şehit olmadan önceki akşam konuştuğumuzda annesi dönmesi için ısrar etmiş. Ancak oğlum, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi olurum' diye cevap vermiş. Rabbimiz ona şehitliği, bize de şehit ailesi olmayı nasip etti. Daha önce küçük bir evde oturuyorduk ve Yunus'un kendisine ait bir odası olmadı. Hayattayken bir odası olmadı bari şimdi olsun diyerek, bu odayı oluşturduk. Annesiyle birlikte odaya girip eşyalarını kokluyoruz ve içinde o varmış gibi sarılıyoruz. Onun geride bıraktıkları ile avunup hasret gideriyoruz" diye konuştu.