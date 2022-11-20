Şehidin saç telleri annesine kolye oldu! Son giydiği kıyafetin üzerindeki saç tellerini toplayıp kolye yaptılar

'HAYATTAYKEN BİR ODASI OLMAMIŞTI'

3 çocuk babası Recep Mermer, daha önce küçük bir evde oturduklarından dolayı Yunus'un kendisine ait bir odası olmadığını söyledi. Baba Mermer, "Hayattayken bir odası olmadı bari şimdi olsun diyerek ailemizle birlikte bu odayı oluşturduk. Burada oğlumun tespihleri, çakmakları, kıyafetleri, şehit olduğunda giydiği gömleği, botları, cebinden çıkan 3,5 TL'si gibi tüm eşyaları var. Annesiyle birlikte buraya girip oğlumuzla hasret gideriyoruz. Onun eşyalarını koklayıp, içinde o varmış gibi sarılıyoruz. Onun geride bıraktıkları ile avunuyoruz" diye konuştu.