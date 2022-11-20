Şehidin saç telleri annesine kolye oldu! Son giydiği kıyafetin üzerindeki saç tellerini toplayıp kolye yaptılar

Suriye'nin Halep iline bağlı Azez bölgesinde bulunan, TSK'ya bağlı üsse PKK'lı teröristlerce 2019 yılının Ekim ayında düzenlenen havan saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer şehit düştü. Şehidin babası Recep annesi Necla Mermer ise şehit oğullarını hatıralarını yaşatabilmek için ona bir oda yaptı.
'SAÇ TELLERİNDEN KOLYE YAPTILAR'
Oluşturulan odada şehidin tüm eşyaları, saatleri, teşbihleri, cep telefonu, çamurlu botları ve cebinden çıkan 3,5 TL'si dahil bütün eşyaları özenle korunuyor. Odada en dikkat çekenlerden biri ise şehidin son giydiği kıyafetinin üzerinde buluna saç tellerinden annesi için yapılan kolye. Aile o kolyeye bakıp bakıp gözyaşı döküyor.
SON SÖZÜ: 'ÖLÜRSEM ŞEHİT KALIRSAM GAZİ OLURUM'
Oğullarının şehitliği ile gurur duyduklarını anlatan baba Recep Mermer duygularını SABAH'a anlattı. Baba Mermer, "Askere gittikten 23 gün sonra beni aradı ve baba ben uzman oluyorum dedi. Anne yüreği fazla istemese de oğlumuz uzman olarak göreve başladı. En son şehit olmadan önceki akşam konuştuğumuzda annesine dönmesi için ısrar etmiş. Ancak oğlum, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi olurum' diye cevap vermiş. Rabbimiz ona şehitliği bize de şehit ailesi olmayı nasip etti" dedi.
'HAYATTAYKEN BİR ODASI OLMAMIŞTI'
3 çocuk babası Recep Mermer, daha önce küçük bir evde oturduklarından dolayı Yunus'un kendisine ait bir odası olmadığını söyledi. Baba Mermer, "Hayattayken bir odası olmadı bari şimdi olsun diyerek ailemizle birlikte bu odayı oluşturduk. Burada oğlumun tespihleri, çakmakları, kıyafetleri, şehit olduğunda giydiği gömleği, botları, cebinden çıkan 3,5 TL'si gibi tüm eşyaları var. Annesiyle birlikte buraya girip oğlumuzla hasret gideriyoruz. Onun eşyalarını koklayıp, içinde o varmış gibi sarılıyoruz. Onun geride bıraktıkları ile avunuyoruz" diye konuştu.