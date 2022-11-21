Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

SAHTE KİMLİK

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışma başlattı. Örgüt 10 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip edildi. FETÖ üyelerinin iki farklı grubun örgütsel sohbet ve toplantılarına devam ettiğini, bazılarının firari durumdaki örgüt mensuplarına sahte kimlik ayarlayarak illegal yollardan yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ortaya çıktı.

TABANI DİRİ TUTMAK

Bazı örgüt mensuplarının ise öğrenci evlerine yönelik yeniden yapılanma içerisinde olduğunu, mütevelli heyetleri ile örgüte finans sağlandığını ve hakkında yakalama emri bulunan örgüt mensuplarına "gaybubet evi" ayarlandığını belirledi. Öte yandan sosyal medya hesapları üzerinde de çalışma yürüten ekipler, bazı şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla örgüt tabanını diri tutmak ve yeni eleman kazandırmak amacıyla propaganda yaptığını tespit etti.