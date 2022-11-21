Komiser yardımcısının şehit edilmesinde yer temin eden terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) olayında teröristlere yardım ve yataklıkta bulunan firari terörist Nuri Çiftçi (64) Pençe Kılıç Hava Harekatı kapsamında Suriye'nin Ayn El Arap kentinde F16 savaş uçakları tarafından imha edilen askeri karargahta ölü ele geçirildi.

18 Mayıs 2019 tarihinde Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yaşanan çatışmada özel harekâtta görevli Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu, Polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya ise yaralandı. Operasyonda 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmanın ardından gözaltına alınan 8 kişi de tutuklandı.

Teröristlere yer temininde bulunduğu iddiasıyla aranan firari Nuri Çiftçi'nin (64) yasa dışı yollarla Suriye'nin Ayn El Arap kentine saklandığı ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekâtında SİHA ve İHA'lar tarafından vurulan mevzilerde firari Balıkçı Nuri Kot adlı Nuri Çiftçi de etkisiz hale getirildi.