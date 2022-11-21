Sağlık sisteminin yüz akı çağdaş köy doktorları

Osmanlı'da 'Memleket Tabipliği' diye adlandırılan, Cumhuriyet döneminde 'Hükümet Tabipliği'ne dönüşen 'Köy Doktorluğu', 2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşümün Programı ile 'aile hekimliğine' emanet edildi. Bugün Edirne'den Kars'a Anadolu'nun en uç noktasındaki mezralara bile Gezici (mobil) Hizmet ile ulaşan binlerce hekim, Türkiye'de sağlık sisteminin yüz akı olarak adlandırılıyor. Aile hekimleri Mobil hizmet ile birinci basamak sağlık ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini hiçbir ayrım yapmadan, tespit edilen uzak mahalle, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine giderek vatandaşlara sunuyor. SABAH, Bitlis Hizan'da çağdaş köy doktorlarının sağlık mücadelesine tanıklık etti. Mobil Hizmet ile köy köy gezen aile hekimleri, gebe kadınların sağlık taramalarını yapıyor, yeni doğan bebek ve çocukları kontrollerini gerçekleştiriyor. Çocukların okul aşılarını yapıyor. Köylülerin şikayetlerini dinliyor, reçetelerini yazıyor. Hizan İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Özdemir, Doktor Mustafa Süzen, Aile Hekimliği çalışanı Zeynep Salçan, Yardımcı Sağlık Sağlık Personeli Adnan Ekinci ile birlikte Hizan'ın en uzak köyüne doğru gidiyoruz.Nuh Köyü, Hizan'a 63 Kilometre uzaklıkta dağların zirvesinde bir kartal yuvası gibi duruyor. 2 saat süren bozuk yollarda vadilerden çıkıp dağlar aşıyoruz. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı bu köye kışın ulaşmak neredeyse imkansız hale geliyor. Köyün girişinde bir minibüs var. Köylüler Hizan'a bu araç ile gidip geliyor. Minibüs sadece tüm koltuklar dolduğunda ilçeye hareket ediyor. Köylerde sağlıkevi olmadığı için Aile hekimleri, sağlık hizmetini duruma göre köy meydanında, cami ya da okul bahçesinde, muhtarın evinde verebiliyor. Nuh Köyü ilköğretim Okulu'nun bahçesindeyiz. Aile Hekimliği çalışanı Zeynep Salçan, köy içinde bir tur atarak gebe kadınları, aşı ve sağlık taraması gelmiş çocukları okul bahçesine çağırıyor. Zeynep Salçan'ı gören çocuklar Kürtçe 'derzici' yani 'iğneci' diye bağırıp sağa sola kaçışıyor. 3 yıldır bu bölgede çalışan Salçan, bütün çocukların sağlık durumlarını adım adım kontrol ettiriyor. Doğumu yaklaşan gebe kadının Hizan'a nakli için İlçe sağlık Müdürlüğünden bir araç ayarlanıyor. Nuh Köyünde Devran Gültekin ile konuşuyorum. Gültekin, "Bebeklerin sağlık kontrollerini yapıyorlar, aşılarını vuruyorlar. Biz çok memnunuz" diye konuşuyor. Dönüyoruz köye gidip kontrolleri dönmemiz neredeyse tüm günümüzü alıyor. Yaklaşık 35 bin nüfusa sahip Hizan'da 76 köy, 120 mezra var ve 11 Aile Hekimliği Birimi bulunuyor. Her birim kendi sorumluluk sahasındaki köy ve mezraları programa göre geziyor. Aile hekimleri ayda 4 gün köyleri geziyor.