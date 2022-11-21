Sel felaketinde yıkılmıştı, yeninden inşa edilen Bozkurt’ta çalışmalarda sona yaklaşıldı





"VATANDAŞLAR EZİNE ÇAYI ÜZERİNDEN RAHATLIKLA KARŞI TARAFA GEÇEBİLİYORLAR"

İlçede yıkılan köprülerin yerine inşa edilen yeni köprülerle ilgili bilgi veren Atıcı, "İlçe merkezinde öncelikle 2 tane araç köprüsü, Sanayi Sitesi Bayramgazi hattında da 2 tane olmak üzere 4 köprü ve 2 tane de yaya köprüsü şu anda tamamlandı. Vatandaşlar Ezine Çayı üzerinden rahatlıkla karşı tarafa geçebiliyorlar" diye konuştu.



"DÜKKANLARIMIZ, MİLLET KIRAATHANEMİZ, PAZARYERİMİZ TAMAMLANDI"

Bozkurt'ta selden en çok etkilenen noktalardan birisi olan Bozkurt Kent Meydanında çalışmaların tamamlandığını ifade eden Kaymakam Atıcı, "Burası Bozkurt Meydanı'ydı, selde en çok zararı burası görmüştü. Burada dükkanlarımız, millet kıraathanemiz, pazaryerimiz tamamlandı. Önümüzdeki hafta itibari ile vatandaşlarımız buradaki dükkanlarına girecekler. Meydandaki Hükümet Konağımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binamıza da 15 Aralık'ta kavuşacağız. Bütün ışıklandırma, altyapı çalışması ile meydanımız tamamlandı" şeklinde konuştu.