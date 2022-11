Terörün şah damarına mehmetçik kılıcı

DESTEK MESAJLARI YAĞDI:

Türkiye, geçen hafta İstanbul Taksim'de PKK/YPG'li bir terörist tarafından gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının hesabını sormak için harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Kuzey Irak'ta uzun süredir yapılan istihbarı çalışmalarla hazırlanan harekât raporunu G20 Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan 'Başkomutan' sıfatıyla Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine yönelik harekâtın emrini verdi. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK/YPG'ye yönelik "Hesap vakti" parolasıyla Pençe-Kılıç Harekâtı'nı başlattı.Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" düsturunca harekat gece yarısı saat 00.00'da başladı. Bakan Akar'ın, "Şu an Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından F-16'lar üslerinden havalandı. Türkiye'nin BM Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla gerçekleştirilen harekâta, tespit edilen terör inlerine bomba yağdırıldı. Dünyada sayılı ordunun yapma kabiliyetine sahip olduğu operasyonla İHA'ların belirlediği hedefler nokta atışıyla vuruldu. Gece yarısı başlayan harekat günün ilk ışıklarına kadar devam etti. Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra F-16 savaş uçakları üslerine emniyetli şekilde döndü.Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin Türkiye'ye yönelik saldırılarda üs olarak kullandığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başarıyla icra edildiğini açıkladı. Açıklamada, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan toplam 89 hedefin imha edildiği, terör örgütünün sözde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Açıklamada, "Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Pençe- Kılıç Harekatı'nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan'a harekâtla ilgili bilgi veriyor. Erdoğan da hârekatın başlatılması talimatını veriyor.SABAHMehmetçik, harekâtta Taksim'deki terör saldırısında yaşamını yitirenleri ve yaralananları unutmadı. Terör hedeflerine atılan bombaların üzerine terör kurbanı 9 yaşındaki Ecrin Meydan ile 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın ismi yazıldı. MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz" denildi. Hain saldırıda kızı Ecrin ile eşi Yusuf Meydan'ı (34) kaybeden Mevlüdiye Meydan da harekâtı desteklediğini ifade ederek, şöyle konuştu: "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bana daha ilk gün 'Sen dik dur, öcü alınacak.' diye söz verdi. Kızımın kanının yerde kalmayacağının sözünü vermişti. İstanbul'daki saldırının üzerinden bir hafta geçti, çok da iyi değilim ama bugün en azından içime bir nebze olsun su serpildi. Kızımın, eşimin kanının yerde kalmadığını bilmek bir nebze olsun içime su serpti."DIYARBAKIR 1. Ana Jet Üssü'nden "Pars", Konya 3. Ana Jet Üssü'nden "Hançer" ve Adana İncirlik Üssü'nden "Akıncılar" ile Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan "Tunç" filoya ait 30'dan fazla F-16 aynı anda Kuzey Irak ve Suriye'ye giriş yaptı. Hedefler Hassas ve Kanatlı Güdüm Kiti ve Lazer Güdümlü Kit bombalarla vuruldu.HAVA Harekatı, çok sayıda İHA tarafından an be an izlendi. 20'ye yakın İHA/SİHA insansız hava aracının katıldığı harekatta hareketli hedeflerin İHA'lar tarafından işaretlenerek F-16 tarafından vurulması sağlandı.PENÇE-Kılıç Harekâtı ile Suriye ve Irak'ta ilk kez bu kadar geniş bir alanı kapsayan bir harekât düzenlenmiş oldu. Harekât 700 kilometre genişlik, 200 kilometre de derinlikte yapıldı. Suriye'de Ayn el Arab, Ayn İsa - Ayn Dagne, Derbesiye, Tel Rıfat, Maranez, Malikiye, Minnig Havalimanı, Irak'ta ise Sincar, Duhok, Asos, Süleymaniye, Kandil, Senkeser'deki terör yuvaları vuruldu. Operasyonlardan kaçan üst düzey yöneticilerin yer aldığı Asos'taki 4 ve 6 metre derinliğindeki sığınaklar yok edildi.Pençe-Kılıç Harekâtı'nın başlamasının ardından sosyal medyada vatandaşlar ve siyasilerden destek mesajları yağdı.Bir gece ansızın hesap vakti.Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon başlatan kahraman ordumuza başarılar diliyorum. Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir.Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin.Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' düsturuyla dün gece ansızın teröristlerin tepesine çöken ordumuz, bölgenin oyun kurucu gücü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Rabbim kahraman Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin.İstiklal için hesap zamanı.Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz.Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz.İstiklal Caddesi'nde PKK/YPG'nin hain eylemi sonrasında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen hedeflerin vurulduğu harekatı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile komuta kademesi, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'nden sevk ve idare etti. Akar, harekâtta görev alan pilotlarla tebrik ederek, "Pençe-Kılıç Harekatı'nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz, candan kutluyoruz" dedi. Harekata katılan pilotlar ise telsizden, "Bizler olduğumuz sürece, Türk hava sahası ve Türkiye sınırları her zaman emniyette olacaktır" ifadelerini kullandı.Akar, "Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız!" dedi