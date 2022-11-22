Erdoğan, Akar’dan son durum hakkında bilgi aldı

Başkan Erdoğan dün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefonda görüştü. Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi. Görüşmede talimatlar veren Erdoğan ise Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti. Öte yandan Pençe Kılıç Harekâtı'na ilişkin açıklamalarda da bulunan Akar, "Yaptıkları alçaklıkların hesabını soracağız. Harekâtın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın daha da artacağını değerlendiriyoruz" dedi.