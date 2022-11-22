İstiklal patlamasında 5 tutuklama

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda 5 kişi daha dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İfadeleri sonrası bombacı Ahlam Albashir ve Bilal Hassan'ın Hatay'dan Türkiye'ye girmelerine yardım eden 2 şüphelinin aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. "Hüsam" kod adlı Hasan Ali'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında bugüne kadar, Suriye uyruklu Ahlam Albashir ile teröriste yardım ve yataklık edenlerin de aralarında bulunduğu toplam 24 kişi tutuklanmış oldu.