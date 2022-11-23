Ayşenur, ilk Öğretmenler Günü’nü göremedi

Terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki Ayşenur öğretmen, ilk Öğretmenler Günü'nü göremedi. Ayşenur öğretmenin annesi Hayriye Alkan, kızının kendi parasını kazanıp yoksul ailelere destek olmayı hayal ettiğini anlattı.Acılı anne, "Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm, okuttum. Ne zorluklarla okudu. Adıyaman Üniversitesi'nin öğrencisiydi. Bugünlere zorluklarla geldi, sonu da böyle oldu" dedi.Acı haberin ardından komşularının ve Nizip halkının taziyelerini kabul eden baba Mustafa Alkan, "Kızım bu yıl ücretli öğretmenliğe başvurdu. Karkamış'taki okuluna her gün servisle gidip geliyordu. Sabah evden çıktı, acı haberle yıkıldık. Kulaklarımıza inanamadık, daha doğrusu inanmak istemedik. Daha küçüktü. 'Kızımız öğretmen oldu' diye seviniyorduk" dedi.