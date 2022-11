Basının 66 yıllık çınarını ebediyete uğurladık

İstanbul'daki evinde düştükten sonra 6 ay boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren SABAH Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç (83) için dün ilk tören 32 yıl boyunca emek verdiği SABAH Gazetesi'nde yapıldı. Turkuvaz Medya Merkezi önünde düzenlenen törene Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç ve kardeşi Serpil Uluç, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, SABAH Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ile gazete ve Turkuvaz Medya Grubu çalışanları katıldı.Buradaki törende konuşan imam Emre Keskin, "Peygamberimiz hadis-i şerifinde insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. Evet bakın karşımızda yazılarıyla adeta bir mütefekkir olarak bizlere yol açmış, yazılarıyla insanlarımıza, vatandaşlarımıza yol göstermiş, hak bildiğini yazılarına yansıtan bir Hıncal Uluç beyefendiyi görmekteyiz. Marifet şu gökkubbede bir hoş sada bırakabilmektedir" dedi. Okunan duaların ardından Uluç'un naaşı Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.Buradaki cenaze törenine ise siyaset, basın ve spor camiasından birçok isim katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski başbakan Tansu Çiller, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar, Galatasaray'ın eski başkanları Adnan Polat ve Faruk Süren, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Fatih Terim de törene katılanlar arasındaydı. Uluç'un naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.SABAH Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak: "SABAH 32 yıllık bireyini, Türk medyası da 66 yıllık çınarını kaybetti. Bundan 3 bin yıl kadar önce yaşamış Çinli düşünür, 'İnsan doğduğu andan itibaren ölüme koşar' der ve ekler 'Zaten kundak beziyle kefen arasında ne fark var ki?' Hıncal Ağabey'i ebedi istirahatgâhına uğurlayacağımız Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişinde de Al-i İmran Suresi'nin bir ayeti vardır. 'Her canlı ölümü tadacaktır.' Fakat Hıncal Ağabey, o eşsiz üslubundan dökülen yazılarıyla belleklerimizde hep yaşayacak. Onun o taklit edilemez kahkahası kulaklarımızda hep çınlayacak. Onun o sıcacık gülüşü içimizi hep ısıtacak. Onun hoşgörülü, inanılmaz derin dostluğu bize rehber olmaya hep devam edecek. Sevgili Hıncal Ağabey'im yattığın yer nur, mekânın cennet olsun."Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç (85) ise, "O benim sadece kardeşim değildi, meslektaşımdı, sırdaşımdı, dertdaşımdı, dostumdu, arkadaşımdı. Herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Onun için burada böyle bir konuşmayı yapmak benim hayatta yaptığım en zor işlerden biri. Şimdi biraz sonra onu toprağa vereceğiz. Toprağa verirken onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil yaşayan ve yaşatan bir insandı. Bütün hayatı da böyle geçti. Meslek hayatının yarısı bu çatı altındaydı. Neden başka gazetelere gitmediğini sorduğumda hep derdi ki 'Taş yerinde ağırdır'. Onu ağır yapan gazetelerin başında bu müessese geliyor. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir. Ve bizler gittiğimizde onunla buluşacağız" dedi.AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, Hıncal Uluç'un duruşuyla örnek olduğunu belirterek, "Hıncal Uluç hafıza niteliğinde bir insandı. Cumhurbaşkanımız ve partimizin taziyelerinizi iletiyoruz" diye konuştu.Eski Başbakan Tansu Çiller, "Gençlere çok mesajları vardı. Onları keyifle anlatırdı. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "45 seneye yakın bir dostluğumuz vardı. Kendine münhasır bir insandı. Toplumda gerekli olan kitabın ortasından konuşma tarzını benimsemiştir. En yakın dostlarını bile en acımasız şekilde eleştirmekten geri kalmazdı" diye konuştu.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hıncal Ağabey çok donanımlı bir insandı. Özellikle kültür ve sanata çok kıymet verirdi. Yıllar boyunca dostluğunu yakından hissettik" dedi.İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Bedrettin Dalan, "Kendisiyle ilişkimizi askerlik yıllarından itibaren hiç kaybetmedik. 50 yıla yakın arkadaşlığımız vardı. Bu müddet zarfında gazetecilikte kendi doğrusundan hiç şaşmadı. Ama bir tarafı var ki onu her zaman şükranla yâd edeceğiz" dedi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Çok değerli ve kıymetli bir insandı. Toplumda bazı yerlerde insanların değeri ve kıymeti her zaman ayrı bir yer ifade ediyor. Hıncal Ağabey bunlardan bir tanesiydi. Cesur bir insandı, lafını esirgemezdi" diye konuştu.Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren ise, "Hıncal Bey çok önemli bir yazar ve eleştirmendi. Değerli bir kaybımız oldu. Kendine has bir üslubu vardı. Zaten o üslubu Hıncal'ı Hıncal yapan özelliğidir. Hıncal Uluç iyi bir Galatasaraylıydı. Galatasaray'ın iyiliği için bizleri de eleştirmekten hiç geri durmadı" dedi.