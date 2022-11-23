Tunç Soyer, Tarkan konseri için ne kadar ücret ödendiğini hala açıklamadı

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2018'de şeffaf belediyecilik ödülü alan Soyer'in Başkanlığını yürüttüğü İzmir Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ Bilgi Edinme Yasası kapsamında sorulan sorulara sessiz kalmayı tercih etti. Derneğe cevaben gönderilen ilk yazıda sorulan ilk iki sorunun cevabı deyim yerindeyse es geçildi. Promosyon ile ilgili soruya da 'herhangi bir promosyon malzemesi alınmamıştır' cevabı verildi. Derneğin sorularında ısrar etmesi üzerine Kültür Sanat Daire Başkanı Kadir Efe Oruç imzası ile gönderilen ikinci yazıda 10 Eylül'de gerçekleştirilen İzmir Türküleri konseri için KDV Hariç 880 bin lira ücret ödendiği söylense de Tarkan Konserinden ve kurtuluş etkinliklerinin maliyetinden yine bahsedilmedi.