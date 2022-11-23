Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de iki ili işaret etti

Düzce'de yaşanan deprem İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerimizden de hissedildi. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde yaralanan 80 kişiden 23'ünün tedavisi sürüyor. Deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi.
138 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.
DÜZCE'DE DEPREM SIRASINDA EVDEN ÇIKARKEN DÜŞEN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı. Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
UZMAN İSİMLER DEĞERLENDİRDİ
Yaşanan depremin ardından Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Düzce depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1500 KİLOMETRELİK BİR FAY
Ersoy şunları söyledi: Kuzey Anadolu fayı Bingöl'den başlayıp Marmara Denizi'nin de içinden geçen 1500 kilometrelik bir fay. Düzce koyu kırmızı bir bölgede.
BOLU'DA YENİDEN OLABİLİR
Buradaki 7.2'lik deprem sonrası Bolu Dağı'nda bir gerilme mevcuttu. Herkes İstanbul'da bekliyordu ama Bolu Dağı'nda bekleniyordu. 1943-1944 depremleri var ama yine burada olabilir.
İZMİT KÖRFEZİ DE RİSKLİ
Hatta bir kırılma olduğunda hat üzerinde rahatlama olurken, hattın uç kısımlarında gerilme olur. İki ucun biri Bolu Dağı'ndan biri İzmit körfezindeydi. Bir sonraki depremi bu bölgede beklemek doğal bir sonuç
DÜZCE'DE DAHA DÜŞÜK BİR DEPREM BEKLİYORDUK
Bir bölge kırılırsa rahatlar ama uçlar gerilir. 5.9 olması garip. Burada daha düşük bir deprem bekliyorduk. Ama bir fay parçasının üzerindeki gerilimin boşaldığını düşünüyoruz.
BU DEPREM MARMARA'YI TETİKLEMEZ
Bu deprem başka bölgeyi etkiler mi? Etkilemez. Bu deprem Marmara'yı etkilemez. Düzce'de deprem Marmara'nın enerjisini de almaz.
TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK DEPREM 8.0 OLUR
Türkiye topraklarında en büyük deprem en fazla 8.0 olur. Erzincan'da 1939'da 8.0'a yakındı. Bizim Marmara için en büyük deprem beklentimiz 7.5 büyüklüğünde olması.
AYASOFYA DEPREM KATALOĞU GİBİ
Ayasofya mesela deprem kataloğu gibi. Tarih boyunca çok sayıda deprem gördü ve yaşadı. İstanbul'daki 7.0 büyüklüğünde bir depremin enerjisini alması için 32 tane 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi gerekir. Bu enerjiyi alması için 900 tane 5.0 büyüklüğünde, 27 bin tane 4.0 büyüklüğünde deprem gerekir.
MANİSA VE AKHİSAR'DAKİ SARSINTILAR
Düzce depremi çok daha geniş alanda hissedildi. Bazı yerlerde yavaş depremler de olabilir. Manisa ile Akhisar arasında 6 aya varan küçük sarsıntılar oldu. Ama büyüğü bir türlü gelmedi. Çünkü yerdeki enerjiyi almış olabilir..