SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Düzce'deki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kurumlarımız gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'yi depreme hazırlamak için TOKİ projesinden, kentesel dönüşüm projelerine kadar binalarımızı yeniliyor, kurumsal altyapımızı genişletiyoruz. Gölyaka depremi, deprem gerçeğinin ne kadar yakında olduğunu, çalışmaların hızlandırılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Konutları ile, işyerleri ile, kamu hizmet binaları ile yepyeni pırıl pırıl bir Yusufeli hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapı eseri olarak Yusufeli barajına da hoş geldin diyoruz. Bu muhteşem projeyi görüntüleri ile hatırlayalım.