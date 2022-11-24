Bakan Bozdağ’dan asılsız paylaşımlara ilişkin açıklama: İtibar etmeyin

MAALESEF ASLI OLMAYAN ŞEYLERİ ASLI VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR

Buradan özellikle Düzceli, Gölyakalı hemşerilerimize şu çağrıyı yapmakta fayda görüyorum. Sosyal medyada aslı olmayan, yalan pek çok haber maalesef dolaşıma sokulmakta, vatandaşlarımız arasında korku, panik ve endişe salmak için bunların kötü niyetle yapıldığı çok aşikardır. O nedenle bütün vatandaşlarımızın resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki açıklamalara veyahut da haberlere, yorumlara itibar etmemesini önemle rica ediyorum. Çünkü maalesef aslı olmayan şeyleri aslı varmış gibi gösteriyorlar. AFAD'ın yapmadığı açıklamaları, AFAD'ın açıklamaları gibi gösteriyorlar.

SAVCILIKLAR ADLİ SÜREÇLERİ İŞLETMEKTEDİRLER

Resmi makamların söylemediklerini resmi makamların söyledikleri gibi göstererek vatandaşlarımız arasında korku, panik ve endişe yayıyorlar. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Ayrıca bunlarla ilgili bu yalan, asılsız, iftira, manipülatif sosyal medya içerikleriyle ve diğer şeylerle alakalı da hem kolluk güçleri hem de Cumhuriyet Savcılıkları adli süreçleri işletmektedirler. Onun da bilinmesinde fayda var. Kimsenin suç işleme hakkı yoktur. Kanun çerçevesinde herkes işini yapmaktadır. Ama bu işi yapan insanların hem işlerini zorlaştırmak hem engellemek hem de vatandaş arasına korku, panik yaymak için yalan, iftira, çarpıtma haberi yapanlar, bunlara karşılık bizim ceza mevzuatımız ve özel kanunlarımıza suç olarak tanımlananlar varsa onlarla ilgili adli takibatlar yapıldığını da herkesin bilmesinde fayda var. Allah bir daha böylesi kaza, bela, deprem yaşatmasın.