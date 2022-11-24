Bakan Bozdağ’dan asılsız paylaşımlara ilişkin açıklama: İtibar etmeyin

Adalet Bakanı Bozdağ, 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesini ziyaret etti. AFAD Koordinasyon Merkezinde çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Bozdağ, esnafla da bir araya geldi. Bakan Bozdağ, bazı sosyal medya hesaplarından depremle ilgili asılsız paylaşımların yapıldığını kaydetti.
Konuyla ilgili adli makam ve kolluk kuvvetlerinin takipte olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:
DEVLETİMİZ BÜTÜN İMKAN VE KABİLİYETİYLE VATANDAŞIMIZIN YANINDADIR
Sabah Düzce adliye binamızı ziyaret ettik. Şimdi de Gölyaka ilçemizdeyiz. Hem Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret ettik hem de çadırları gezdik. Bazı esnaf vatandaşlarımızla da görüşme imkanımız oldu. Bu vesileyle merkez üssü Gölyaka olan bu depremden etkilenen Gölyakalı vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Can kaybının olmamış olması en büyük tesellimizdir. Devletimiz bütün imkan ve kabiliyetiyle Düzcelilerin, Gölyakalıların başka illerde de depremi hisseden vatandaşlarımızın yanındadır, yanında da olmaya devam edecektir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi de Düzce'mizde şu anda vatandaşlarımızın arasında ve depreme muhatap olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görmek, hasarları diğer konuları araştırmak için onlar da arazide çalışıyorlar.
ALLAH DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN
Tabii Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın üzerine de önemli görevler düşüyor. Onlar da büyük bir gayretle çalışıyorlar. Koordinasyon Merkezini ziyarette de gördüm. Gerek AFAD, gerekse AFAD'la beraber afet durumlarında deprem ve acil durumlarda beraber afet durumlarda deprem ve acil durumlarda Türkiye'nin hareket kabiliyetinin oldukça arttığını görmekten de büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etmek isterim. Devletimizin bütün kurumları konuyla ilgili Düzce'mizde Gölyakamızda büyük bir seferberlik ve büyük bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Ben bu vesileyle İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere AFAD koordinasyon merkezinde çalışan ve onların koordinesinde bu deprem sonrası alınan tedbirler, yapılan çalışmaları koordine eden her bir arkadaşımıza, Valimize, Belediye Başkanımıza huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devlet, bütün imkan ve kabiliyetleriyle dediğim gibi Düzce'dedir, vatandaşlarımızın yanındadır. Bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türkiye gücüyle, kudretiyle her türlü sıkıntıyı, sorunu aşacak yeteneğe sahiptir. Bundan sonra da memleketimizde depremlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapı stokumuzun dönüştürülmesi konusundaki çalışmalara hükümetimiz hız vererek devam edecektir.
MAALESEF ASLI OLMAYAN ŞEYLERİ ASLI VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR
Buradan özellikle Düzceli, Gölyakalı hemşerilerimize şu çağrıyı yapmakta fayda görüyorum. Sosyal medyada aslı olmayan, yalan pek çok haber maalesef dolaşıma sokulmakta, vatandaşlarımız arasında korku, panik ve endişe salmak için bunların kötü niyetle yapıldığı çok aşikardır. O nedenle bütün vatandaşlarımızın resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki açıklamalara veyahut da haberlere, yorumlara itibar etmemesini önemle rica ediyorum. Çünkü maalesef aslı olmayan şeyleri aslı varmış gibi gösteriyorlar. AFAD'ın yapmadığı açıklamaları, AFAD'ın açıklamaları gibi gösteriyorlar.
SAVCILIKLAR ADLİ SÜREÇLERİ İŞLETMEKTEDİRLER
Resmi makamların söylemediklerini resmi makamların söyledikleri gibi göstererek vatandaşlarımız arasında korku, panik ve endişe yayıyorlar. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Ayrıca bunlarla ilgili bu yalan, asılsız, iftira, manipülatif sosyal medya içerikleriyle ve diğer şeylerle alakalı da hem kolluk güçleri hem de Cumhuriyet Savcılıkları adli süreçleri işletmektedirler. Onun da bilinmesinde fayda var. Kimsenin suç işleme hakkı yoktur. Kanun çerçevesinde herkes işini yapmaktadır. Ama bu işi yapan insanların hem işlerini zorlaştırmak hem engellemek hem de vatandaş arasına korku, panik yaymak için yalan, iftira, çarpıtma haberi yapanlar, bunlara karşılık bizim ceza mevzuatımız ve özel kanunlarımıza suç olarak tanımlananlar varsa onlarla ilgili adli takibatlar yapıldığını da herkesin bilmesinde fayda var. Allah bir daha böylesi kaza, bela, deprem yaşatmasın.