İyi Parti ve CHP’den AK Parti’ye katılım

BaşkanErdoğan'ın milli duruş çağrısının ardından İyi Parti'deki çözülme hızlandı. AK Parti Grup Toplantısı'nda İyi Parti'den istifa eden Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Aydın İl Başkan Yardımcılığı görevinden ve partiden istifa eden Mustafa Ertekin, Nazilli belediye meclisinin bazı üyeleri ile bir grup Nazillili mahalle muhtarı için rozet takma töreni düzenlendi. Partiye yeni katılanlara rozetlerini takan Başkan Erdoğan, daha sonra birlikte ellerini havaya kaldırarak poz verdi.