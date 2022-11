Pençe-Kılıç’ta 254 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmesinin tamamlanmasının ardından hemen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'ne geçti. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekâtı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekâtı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekât, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekâtta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.TSK'nın operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığına dikkat çeken Akar, "Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik, bu konuda bir noktaya geldik" ifadelerini kullandı.TSK'nın terörle mücadeledeki her başarılı operasyonunun ardından olduğu gibi yine terör örgütü ile onun yurtiçi ve dışındaki destekçilerinin, fitne-fesat odaklarının dezenformasyon yapmaya çalıştığına dikkati çeken Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız" dedi.Akar, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını da kaydetti.