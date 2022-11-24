SON DAKİKA: Suriye’ye harekat ne zaman? Bakan Akar, AK Parti MKYK’da sunum yapması bekleniyor

Son dakika haberleri: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da toplandı. Masadaki en önemli başlıklar arasında Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir kara harekatı yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vermiş olduğu mesajlarda, hava harekatının devamının karadan olacağını net bir şekilde dile getirdi. Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz'' ifadelerini kullandı.
BAKAN AKAR'IN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR
AK Parti MKYK Toplantısı'na ilişkin son bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, şu ifadeleri kullandı:
Son Dakika: Suriye'ye kara harekatı ne zaman? Bakan Akar AK Parti MKYK'da sunum yapacak | Video
"Bizler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapmasını bekliyoruz. Özellikle hava harekatıyla birlikte terör örgütüne ait çok sayıda mühimmata, depoya ve mağara imha edildi. Önce son rakamları paylaşacak gibi gözüküyor Milli Savunma Bakanı...
Harekatla Türkiye nasıl bir kazanım elde etti. Bunları aktaracak. Ama bununla beraber Türkiye bir kara harekatı yapacaksa eğer bunun haritası nasıl olacak? Asker nereden ilerleyecek? Türkiye daha ziyade bunu nasıl yapacak? Bu konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirecek.
Bir kaç haftadır Kabine'nin toplanamadığını düşünecek olursak Bakan Akar hem bakanları hem de AK Partili isimleri de bilgilendirmiş olacak."