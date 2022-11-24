SON DAKİKA: Suriye’ye harekat ne zaman? Bakan Akar, AK Parti MKYK’da sunum yapması bekleniyor

Harekatla Türkiye nasıl bir kazanım elde etti. Bunları aktaracak. Ama bununla beraber Türkiye bir kara harekatı yapacaksa eğer bunun haritası nasıl olacak? Asker nereden ilerleyecek? Türkiye daha ziyade bunu nasıl yapacak? Bu konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirecek.