Cephede eller tetikte

TSK, Pençe-Kılıç Harekâtı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini hava ve kara ateş destek unsurları ile vurmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde başta Haseke, Kamışlı, Tel Temir ve Tel Rıfat olmak üzere birçok nokta ateş altına alındı. TSK, bölgede Pençe-Kılıç Harekâtı'na devam ederken Suriye Milli Ordusu da (SMO) operasyon emrini bekliyor.Suriye'nin kuzeyine yeni harekât için hazırlıklar sürerken, daha önceki 4 harekâtta TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu'nda hazırlıklar tamamlandı. Tel Rıfat ve Münbiç cephe hattında Suriye Milli Ordusu askerleri gece gündüz teröristleri izlerken, harekât için Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.Münbiç ve Tel Rıfat'ın PKK/YPG'li terör gruplarından temizlenmesi durumunda terör örgütünün 6 yıl önce işgal ettiği bölgeler terörden arındırılacak. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli alanlar genişleyecek. PKK/YPG terör örgütü, Fırat'ın batısından silinmiş olacak. Bölge için çok önemli olan Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı da güvenli bölgeye geçecek. Tel Rıfat'taki büyük öneme sahip Minak Hava Üssü de terör örgütünden temizlenmiş olacak.