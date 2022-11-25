Giresun’a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehit Ünal'ın acı haberi, Giresun'un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal'ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Güce Belediyesi tarafından şehidin evi önüne çadırı kuruldu. 6 kardeş olan piyade sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın, bekâr olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmail Ünal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Pençe Kilit Harekat bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarımıza yönelik BTÖ mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda P.Söz.Er İsmail Ünal şehit olmuştur.

Giresun ili Espiye ilçesi Avluca Köyü nüfusuna kayıtlı 2001 doğumlu Şehidimiz Ünal'ın Babası Fehmi Ünal ve annesi Sema Yıldırım Ünal ile kardeşleri, Giresun ili Güce ilçesi Tevekli Mahallesi Merkez Küme evlerinde ikamet etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda ve BTÖ mensuplarına yönelik operasyonlarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz.

Şehitlerimizin kederli ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Yüce Türk Milletimizin başı sağolsun.