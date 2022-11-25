Tunç Soyer yine eşine kazandırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Ekim'de gerçekleştirdiği süt alım ihalesini 27 milyon 637 bin 500 lira teklifle yine Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü kooperatif kazandı.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Ekim'de gerçekleştirdiği ihaleye, İzmir ve çevresinde birçok süt üreticisi kooperatif varken sadece Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop Birliği katıldı. Yaklaşık maliyetin 27 milyon 637 bin 500 lira olarak belirlendiği ihaleye İzmir Köy Koop Birliği'nin de aynı teklifi sunması dikkat çekti. EKAP'ta yayınlanan ihale sonuç ilanına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Köy Koop arasında 17 Kasım 2022'de sözleşme imzalandı. İşini bitiş süresi olarak da 31 Aralık 2022 belirtildi. Son ihaleyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Köy Koop'tan aldığı süt için ödediği para 100 milyon liranın üzerine çıkmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 3 yıllık belediye başkanlığı döneminde eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop'tan başta süt olmak üzere enginar ve kavurma gibi gıda ürünleri satın aldı. Karşılığında KDV hariç 133 milyon 800 bin lira ödeme yaptı.